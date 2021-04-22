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Spor, Futbol

Gençlerbirliği, yarın sahasında Çaykur Rizespor'la karşılaşacak

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 37. hafta açılış maçında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Erkan Tiryaki   | 22.04.2021
Gençlerbirliği, yarın sahasında Çaykur Rizespor'la karşılaşacak

Ankara

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 37. hafta açılış maçında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Ligde kümede kalma mücadelesi veren başkent temsilcisi, son 4 haftadır galip gelemiyor. Özellikle son dakikalarda yediği gollerle puanlar kaybeden Gençlerbirliği, 32 puanla 20. sırada yer alıyor.

Düşme hattının bir basamak yukarısıyla arasında 3 puan fark olan kırmızı-siyahlılar, haftayı galibiyetle kapatarak kümede kalma umutlarını arttırmak istiyor.

Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde aldığı galibiyetlerle alt sıralardan kurtulan ve son 7 maçının 6'sını kaybetmeyen Çaykur Rizespor ise 42 puanla 11. durumda bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona ermişti.


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