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Spor

Milli okçu Yasemin Ecem Anagöz, Akdeniz Oyunları Sporcu Komisyonu'na seçildi

Fatih Çakmak   | 08.07.2022
Milli okçu Yasemin Ecem Anagöz, Akdeniz Oyunları Sporcu Komisyonu'na seçildi

Ankara

Türkiye Okçuluk Federasyonu, milli okçu Yasemin Ecem Anagöz'ün Akdeniz Oyunları Sporcu Komisyonu'na seçildiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "5 Temmuz Salı günü, Uluslararası Akdeniz Oyunları Komitesi (ICMG) Sporcu Komisyonu'na Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından aday gösterilen milli okçumuz Yasemin Ecem Anagöz, Oran 2022 Akdeniz Oyunları'nda sporcuların oyları ile Sporcu Komisyonu'na seçilmiştir. Milli sporcumuzu tebrik eder, yeni görevinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Yasemin Ecem Anagöz, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda, takım arkadaşları Gülnaz Büşranur Coşkun ve Ezgi Başaran'dan oluşan Klasik Yay Kadın Milli Takımı ile altın madalya kazanmıştı.

Ayrıca milli okçu, 19. Akdeniz Oyunları'nda takım arkadaşı Mete Gazoz ile birlikte Klasik Yay Karışık Milli Takımı olarak da altın madalyanın sahibi olmuşlardı.

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