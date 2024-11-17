Dolar
34.44
Euro
36.29
Altın
2,562.22
ETH/USDT
3,101.60
BTC/USDT
90,560.00
BIST 100
9,389.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nda sezonu 20. sırada bitirdi

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nda sezonu 20. sırada tamamladı.

Muhammed Boztepe  | 17.11.2024 - Güncelleme : 17.11.2024
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nda sezonu 20. sırada bitirdi

Ankara

Moto2 Dünya Şampiyonası 20. ve son ayağı İspanya'nın Barselona kentinde yapıldı. 4,66 kilometrelik Katalonya pistinde mücadele eden Deniz Öncü, yarışı 22. sırada tamamladı.

Deniz Öncü, 20 yarışta topladığı 49 puanla sezonu 20. sırada noktaladı.

Bu kategoride Japon Ai Ogura 274 puanla birinci, İspanyol pilot Aron Canet 234 puanla ikinci, İspanyol Manuel Gonzalez ise 195 puanla üçüncü oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Memişoğlu: (Yenidoğan çetesi) Bu tür çetelerle mücadelemizi yaptık, yapmaya da devam edeceğiz
İstanbul'da haklarında yakalama emri ve hapis cezası bulunan 1923 kişi gözaltına alındı
Yurdun doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor
Konya çevresi için gök gürültülü sağanak uyarısı
"F-4E Phantom" uçaklarının Hava Kuvvetleri envanterine girişinin 50. yılı etkinliği yapıldı

Benzer haberler

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nda sezonu 20. sırada bitirdi

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nda sezonu 20. sırada bitirdi

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Malezya'da 7. oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet