Dolar
44.46
Euro
51.16
Altın
4,493.54
ETH/USDT
2,018.80
BTC/USDT
66,855.00
BIST 100
12,698.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hayfa'dan son duruma ilişkin yayındayız Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız. Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız.
logo
Spor

Milli motosikletçi Can Öncü, Portekiz'de kaza yaptığı yarışı 25. tamamladı

Dünya Supersport Şampiyonası'nın Portekiz etabında hafta sonunun ilk yarışında 2. turda kaza yaparak motorunu düşüren milli motosikletçi Can Öncü, kaza sonrası devam ettiği yarışı 25. sırada tamamladı.

Fatih Çakmak  | 28.03.2026 - Güncelleme : 28.03.2026
Ankara

Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayağında ilk yarış, Portimao kentinde yer alan Algarve Pisti'nde gerçekleştirildi.

Can Öncü, Pata Yamaha Ten Kate takımı ile hafta sonunun 17 turluk ilk yarışına pole pozisyonunda başladı.

Yarışın ilk 2 turunu lider götüren Can Öncü, bitime 15 tur kala bir virajda kaza yaparak motosikletini düşürdü. Kaza sonrası motosikletini kaldırıp yarışa devam eden Can, 32 motosikletçinin mücadele ettiği Portekiz'de ilk yarışı 25. sırada tamamladı.

Yarışı, ZXMOTO Factory Evan Bros takımından Fransız motosikletçi Valentin Debise birinci, Ducati'nin Orelac Verdnatura takımından İspanyol sürücü Jaume Masia Vargas ikinci, GMT94 Yamaha takımından Fransız motosikletçi Lucas Mahias da üçüncü sırada bitirdi.

Dünya Supersport Şampiyonası'nın Portekiz ayağında ikinci ana yarış ise yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Benzer haberler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet