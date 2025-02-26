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Spor

Milli karateciler, Balkan şampiyonasında tatamiye çıkacak

Türkiye'den 10 sporcunun mücadele edeceği 27. Balkan Karate Şampiyonası, 28 Şubat-2 Mart tarihlerinde Karadağ'da düzenlenecek.

Hüseyin Burak Demirer  | 26.02.2025 - Güncelleme : 26.02.2025
Milli karateciler, Balkan şampiyonasında tatamiye çıkacak

Ankara

Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre, Budva kentinin ev sahipliği yapacağı organizasyona 12 ülkeden, 337 karateci katılacak.

Şampiyonada milli takım formasıyla tatamiye çıkacak 6 erkek ve 4 kadın sporcu şunlar:

Erkekler

Kumite 60 kilo: Mert Halıcı

Kumite 67 kilo: Ekrem Altuner Yılmaz

Kumite 75 kilo: Muhammet Halit Ulukök

Kumite 84 kilo: Süleyman Aydemir

Kumite +84 kilo: Kadir Furkan Genç

Kata: Kutluhan Duran

Kadınlar

Kumite 55 kilo: Zümra Rezzan İm

Kumite 61 kilo: Fatma Naz Yenen

Kumite +68 kilo: Meltem Hocaoğlu Akyol

Kata: Ayşe Yılmaz

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