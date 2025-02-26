Milli karateciler, Balkan şampiyonasında tatamiye çıkacak
Türkiye'den 10 sporcunun mücadele edeceği 27. Balkan Karate Şampiyonası, 28 Şubat-2 Mart tarihlerinde Karadağ'da düzenlenecek.
Ankara
Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre, Budva kentinin ev sahipliği yapacağı organizasyona 12 ülkeden, 337 karateci katılacak.
Şampiyonada milli takım formasıyla tatamiye çıkacak 6 erkek ve 4 kadın sporcu şunlar:
Erkekler
Kumite 60 kilo: Mert Halıcı
Kumite 67 kilo: Ekrem Altuner Yılmaz
Kumite 75 kilo: Muhammet Halit Ulukök
Kumite 84 kilo: Süleyman Aydemir
Kumite +84 kilo: Kadir Furkan Genç
Kata: Kutluhan Duran
Kadınlar
Kumite 55 kilo: Zümra Rezzan İm
Kumite 61 kilo: Fatma Naz Yenen
Kumite +68 kilo: Meltem Hocaoğlu Akyol
Kata: Ayşe YılmazAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.