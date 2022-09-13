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Milli Savunma Bakanı Akar, Malezya Milli Günü Resepsiyonu'nun ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
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Spor

Milli judocular Gençler Avrupa Şampiyonası için Çekya'ya gitti

Milli judocular, Çekya'da düzenlenecek Gençler Avrupa Şampiyonası için bu ülkeye gitti.

Fatih Çakmak   | 13.09.2022
Milli judocular Gençler Avrupa Şampiyonası için Çekya'ya gitti

Ankara

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Prag'da 15-18 Eylül tarihlerinde yapılacak şampiyonada Türkiye adına 9'u kadın 16 milli judocu madalya mücadelesi verecek.

Kara yolu ile Prag'a hareket eden Genç Milli Takım'da şu isimler yer alıyor:

Kadınlar: 48 kilo Merve Azak ve Sıla Ersin, 52 kilo İlayda Merve Koçyiğit, 57 kilo Özlem Yıldız, 63 kilo Ayten Yeksan ve Habibe Afyonlu, 70 kilo Fidan Ögel, +78 kilo Hilal Öztürk ve Duygu Dirgen.

Erkekler: 60 kilo Berat Bahadır ve Uluer Göç, 66 kilo İbrahim Demirel ve Muhammed Demirel, 81 kilo Musa Şimşek, 90 kilo Cem Ata Demirtaş, +100 kilo Münir Ertuğ.

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