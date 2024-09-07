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Spor

Milli judocu İbrahim Tataroğlu, Avrupa gençler şampiyonu oldu

Avrupa Gençler Judo Şampiyonası'nda mücadele eden İbrahim Tataroğlu, erkekler +100 kiloda altın madalya kazandı.

Hüseyin Burak Demirer  | 07.09.2024 - Güncelleme : 07.09.2024
Milli judocu İbrahim Tataroğlu, Avrupa gençler şampiyonu oldu

Ankara

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, Estonya'nın başkenti Tallin'deki organizasyonda bireysel müsabakalar tamamlandı.

Erkekler +100 kiloda tatamiye çıkan İbrahim, finalde karşılaştığı İspanya'dan Davit Kevlishvili’yi yenerek şampiyonluğa ulaştı.

18 yaşındaki judocu, kadınlar 48 kiloda gümüş madalya alan Zilan Ertem'den sonra Türkiye'ye şampiyonadaki 2. madalyasını getirdi.

Şampiyona, yarın yapılacak karışık takım maçlarıyla sona erecek.

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