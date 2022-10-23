Dolar
18.60
Euro
18.35
Altın
1,658.15
ETH/USDT
1,314.10
BTC/USDT
19,197.00
BIST 100
3,934.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Milli halterci Sara Yenigün, üç altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu

Milli halterci Sara Yenigün, Arnavutluk'ta düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda üç altın madalya kazandı.

Fatih Çakmak   | 23.10.2022
Milli halterci Sara Yenigün, üç altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu

Ankara

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Durres şehrinde devam eden organizasyonun sekizinci gününde 87 kiloda podyuma çıkan milli sporcu Sara Yenigün, üç altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu oldu.

Ay-yıldızlı halterci, koparmada 95 kilo, silkmede 123 kilo ve toplamda 218 kiloluk dereceyle üç altın madalya elde etti.

Bu sonuçla millilerin şampiyonadaki madalya sayısı 14 altın, 17 gümüş, 6 bronz olmak üzere toplam 37 oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Bozdağ Diyarbakır Cezaevi anahtarını Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'a teslim etti
Van depreminde yaşamını yitirenler anıldı
İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 42,99 oldu
Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır anneleriyle

Benzer haberler

Milli halterci Sara Yenigün, üç altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu

Milli halterci Sara Yenigün, üç altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu

Genç milli haltercilerden Avrupa Şampiyonası'nın ilk gününde 6'sı altın 9 madalya

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet