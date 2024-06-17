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Spor

Milli eskrimciler, Avrupa Şampiyonası'nda piste çıkacak

İsviçre'de yarın başlayacak Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda Türkiye'den 24 sporcu mücadele edecek.

Hüseyin Burak Demirer  | 17.06.2024 - Güncelleme : 17.06.2024
Milli eskrimciler, Avrupa Şampiyonası'nda piste çıkacak

Ankara

Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre, Basel kentinde düzenlenecek organizasyonda 18-20 Haziran'da bireysel, 21-23 Haziran'da ise takım müsabakaları yapılacak.

Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek eskrimciler şunlar:

Kadınlar

Epe: Ceren Cebe, Aleyna Ertürk, Nilahsen Erten, Beyza Halvacıay Bacak

Flöre: Almıla Birçe Durukan, Alisa İsbir, Nazlı Ceren Alioğlu, İrem Karamete Baldini

Kılıç: Nisanur Erbil, Deniz Selin Ünlüdağ, Begüm Alkaya, Nil Güngör

Erkekler

Epe: Hilmi Taha Ekenler, Cengizhan Öner, Uğur Kınalı, Doruk Erolçevik

Flöre: Alp Eyüpoğlu, Turhan Berke Külcü, Can Alkış, Baha Baykal Çetinel

Kılıç: Enver Yıldırım, Tolga Aslan, Furkan Yaman, Muhammed Furkan Kalender

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