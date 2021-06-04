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Spor

Milli cimnastikçi Nazlı Savranbaşı: Tokyo için heyecanlıyız

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek isimlerden milli cimnastikçi Nazlı Savranbaşı, olimpiyatlarda yarışmak için sabırsızlandıklarını söyledi.

Ali Korkmaz   | 04.06.2021
Milli cimnastikçi Nazlı Savranbaşı: Tokyo için heyecanlıyız Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA

İzmir

Nazlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsviçre'nin Basel kentindeki Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nın, finale kalamamasına rağmen Tokyo Olimpiyatları öncesinde kendisi için çok iyi bir tecrübe olduğunu belirtti.

Bu şampiyonada asimetri aletinde yeni bir seri denediğini aktaran Nazlı Savranbaşı, "Tokyo için heyecanlıyız. Süreç de hızlı akıyor. Bu süreçte iyi şekilde hazırlanıyoruz, yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Antrenman sürecimiz iyi gidiyor, her geçen gün daha iyi bir hale geliyoruz. Yarışmak için sabırsızlanıyoruz." dedi.

Mersin'deki Avrupa Şampiyonası öncesinden ayağından bir sakatlık yaşadığını hatırlatan Nazlı, "Onun etkisi hala devam ediyor ama bu süreçte hızlı bir şekilde toparlanıp, çok daha iyi performans sergileyeceğimi düşünüyorum." diye konuştu.

Milli sporcu, ritmik cimnastikteki başarıların yanı sıra Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda Elif Çolak ve Sıla Karakuş'un kazandığı madalyalardan sonra Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda da Ayşe Begüm Onbaşı'nın altın madalya kazandığını hatırlattı.

Bunların tesadüf olmadığını dile getiren genç sporcu, şunları kaydetti:

"Her geçen gün daha da ileriye adım atıyoruz. Bu bizim için mutluluk verici. Arkadaşlarımız madalya aldı. Cimnastikte gelen her madalya bizi mutlu ediyor, bizim hedeflerimizi yükseltiyor. Daha da heyecanlanıyoruz biz de madalya için savaşıyoruz."

Cimnastiğe 4 yaşında başlayan 9 Ekim 2003 doğumlu Nazlı Savranbaşı, 2019'da Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda gösterdiği performansla henüz 16 yaşında 2020 Tokyo Olimpiyatları için kota aldı.

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