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Spor

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Hırvatistan'da altın madalya kazandı

Hırvatistan'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda erkeklerde Ferhat Arıcan, paralel barda altın madalya kazandı.

Erkan Tiryaki   | 11.06.2022
Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Hırvatistan'da altın madalya kazandı

Ankara

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamada, Osijek kentinde gerçekleşen organizasyonda, paralel barda finalde 14.800 puan alan Ferhat Arıcan'ın birinci olarak altın madalya elde ettiği aktarıldı.

Aynı organizasyonda yer alan Ahmet Önder ile Adem Asil'in ise gümüş madalya elde ettiği belirtildi. Ahmet Önder'in kulplu beygirde 13.666 puanla, Adem Asil'in ise yerde 14.533 puanla ikinci olduğu kaydedildi.

Kadınlarda ise Bengisu Yıldız'ın asimetrik paralelde dördüncü, Sevgi Seda Kayışoğlu'nun asimetrik paralelde yedinci, Bilge Tarhan'ın atlama masası finalinde sekizinci sırayı aldığı ifade edildi.

Bakan Kasapoğlu, milli cimnastikçi Ferhat Arıcan'ı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, Osijek kentinde düzenlenen organizasyonda birinci olan Ferhat'ı tebrik ederek, "Altın madalya kazanarak ülkemizi gururlandıran ve Türk bayrağının en yüksekte dalgalanmasına vesile olan Ferhat Arıcan kardeşimi canıgönülden kutluyorum. Elde edilen bu başarıda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor, devam eden şampiyonada madalya mücadelesi verecek olan milli sporcularımızın tamamına başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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