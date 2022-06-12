Dolar
17.24
Euro
18.15
Altın
1,870.90
ETH/USDT
1,481.00
BTC/USDT
27,453.00
BIST 100
2,543.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Milli cimnastikçi Adem Asil, Hırvatistan'da altın madalya aldı

Hırvatistan'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda erkeklerde Adem Asil, halka aletinde altın madalya kazandı.

Erkan Tiryaki   | 12.06.2022
Milli cimnastikçi Adem Asil, Hırvatistan'da altın madalya aldı

Ankara

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, finalde 14.900 puan alan Adem birinci olarak altın madalya elde etti.

Adem Asil, günün diğer finalinde atlama masasında da 14.483 puanla üçüncü oldu ve bronz madalyayı boynuna taktı. Adem, barfiks finalinde ise 5. sırada yer aldı.

Hırvatistan'da dün yerde de gümüş madalya alan Adem, böylece organizasyonu 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 3 madalyayla tamamladı.

Göksu Üçtaş Şanlı'dan bronz madalya

Milli cimnastikçi Göksu Üçtaş Şanlı, bronz madalya kazandı.

Kadınlar yer finalinde Göksu, 12.800 puanla 3. sırayı alarak ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Günün diğer final müsabakalarında erkeklerde Ahmet Önder barfikste, İbrahim Çolak ise halka aletinde dördüncü olurken, kadınlarda Bilge Tarhan denge aletinde yedinci sırayı aldı.

Milli cimnastikçiler organizasyonu ikişer altın, gümüş ve bronz olmak üzere toplam 6 madalyayla bitirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden Hatay için şiddetli yağış uyarısı
Kayseri'de şiddetli yağış sele neden oldu
Aksaray'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Konya'dan Ankara'ya vakumlu araç desteği
Sel ve su baskını yaşanan Akyurt'ta hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi

Benzer haberler

Milli cimnastikçi Adem Asil, Hırvatistan'da altın madalya aldı

Milli cimnastikçi Adem Asil, Hırvatistan'da altın madalya aldı

Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda en fazla madalyayı Türk sporcular aldı

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Hırvatistan'da altın madalya kazandı

Milli para atıcı Aysel Özgan, Dünya Kupası'nda rekor kırarak altın madalya kazandı

Milli para atıcı Aysel Özgan, Dünya Kupası'nda rekor kırarak altın madalya kazandı
Milli cimnastikçi Savranbaşı, Avrupa'da madalya kazanma hedefinde

Milli cimnastikçi Savranbaşı, Avrupa'da madalya kazanma hedefinde
Milli atlet Kayhan Özer, 2024 Paris Olimpiyatları'na odaklandı

Milli atlet Kayhan Özer, 2024 Paris Olimpiyatları'na odaklandı