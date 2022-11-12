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Spor

Milli boksörler Sıla ve Eda Nur'un hedefi Gençler Dünya Şampiyonası'nda zirve

Milli boksörler Sıla Sürmeneli ve Eda Nur Kılıççı, İspanya'da 13-27 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak istiyor.

Bilal Kahyaoğlu   | 12.11.2022
Milli boksörler Sıla ve Eda Nur'un hedefi Gençler Dünya Şampiyonası'nda zirve Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu/AA

Kastamonu

Türkiye Boks Federasyonu Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalarını tamamlayan milli boksörler, Dünya Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor.

Sıla Sürmeneli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 57 kiloda dövüştüğünü söyledi.

Kastamonu kampını güzel şekilde tamamladıklarını anlatan Sıla, "Kampımız verimli geçti. Kampımızı güzel başlattık, güzel sona erdirdik. Burada yoğun bir çalışma dönemi geçirdik." dedi.

"Zirveyi görmek istiyorum"

Kariyeriyle ilgili bilgi veren Sıla, şunları kaydetti:

"3 kez Türkiye şampiyonu oldum. Bu yıl da Avrupa üçüncüsü oldum. Avrupa'da rakiplerimi gördüm, ona göre çalıştım. Dünya Şampiyonası'nda şampiyonluk istiyorum. Ailemi, hocalarımı güzel şekilde gururlandıracağım. Şampiyon olmak, zirveyi görmek istiyorum. Ülkeme altın madalya getirmek istiyorum."

Trabzon Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği birinci sınıfta eğitim gördüğünü anlatan Sıla, "Eğitim kariyerimde okulun ardından akademisyen olmak istiyorum. Spor kariyerimde ise bir sporcunun en büyük hedefi olimpiyat. Benim de asıl hedefim olimpiyatlar." diye konuştu.

Eda Nur: "Emeklerimizin karşılığını alacağımızı düşünüyorum"

Eda Nur Kılıççı ise 50 kiloda dövüştüğünü aktardı.

Güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini dile getiren Eda Nur, "Çok güzel hazırlandık. Her kiloda çok güçlü olduğumuzu düşünüyorum. Tüm takım arkadaşlarıma güveniyorum. Emeklerimizin karşılığını alacağımızı düşünüyorum." dedi.

Türkiye şampiyonalarında çeşitli dereceleri bulunduğuna işaret eden Eda Nur, "Daha önce Dünya Şampiyonası'na katıldım ama bir başarı elde edemedim. Tecrübe oldu. Bu sene daha iyi hazırlandım. Altın madalyayı alacağıma inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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