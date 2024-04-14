Dolar
32.36
Euro
34.43
Altın
2,344.19
ETH/USDT
3,044.70
BTC/USDT
63,760.00
BIST 100
9,814.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Milli boksör Havvanur Kethüda, gençlerde Avrupa şampiyonu oldu

Hırvatistan'ın Porec kentinde düzenlenen Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Havvanur Kethüda, altın madalya kazandı.

Halil İbrahim Avşar  | 14.04.2024 - Güncelleme : 14.04.2024
Milli boksör Havvanur Kethüda, gençlerde Avrupa şampiyonu oldu

Ankara

Türkiye Boks Federasyonunun açıklamasına göre, kadınlar +81 kiloda ringe çıkan Havvanur Kethüda, finalde Ukraynalı rakibi Karyna Zverieva'yı ilk rauntta mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

Kadınlar 50 kilo final maçını kaybeden Emine Kılınç ise gümüş madalya aldı.

Şampiyonada daha önce milli boksörler Hüseyin Ege Tekdemir, Mert Aybuğa, Zeliha Özdemir, Yonca Gül Yılmaz ve Pınar Benek bronz madalya elde etmişti.

Türkiye böylece organizasyonu 1 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalyayla tamamladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MİT Başkanı Kalın ile CIA Başkanı Burns telefonda görüştü
Kırıkkale'de bayram tatilinin son gününde dönüş yoğunluğu devam ediyor
Bayram tatilinin son gününde trafik yoğunluğu helikopterle denetlendi
Kars'ta nisanda kar etkili oldu
Antalya'daki teleferik kazasıyla ilgili bilirkişi heyeti ön raporu hazırlandı

Benzer haberler

Milli boksör Havvanur Kethüda, gençlerde Avrupa şampiyonu oldu

Milli boksör Havvanur Kethüda, gençlerde Avrupa şampiyonu oldu

Herkes bayram, onlar Avrupa şampiyonluğu için antrenman yaptı

Karslı milli boksör Tuğrulhan Erdemir, çocukluk hayaline ulaştı

Kadın Boks Milli Takımı, Avrupa'da da zirveye ulaşmak istiyor

Kadın Boks Milli Takımı, Avrupa'da da zirveye ulaşmak istiyor

Hint ve İtalyanlar, Türk kadın boksörlerle ortak kamp yapıyor

Hint ve İtalyanlar, Türk kadın boksörlerle ortak kamp yapıyor
Milli boksör Sıla Üçyıldız, Avrupa Şampiyonası'ndan madalyayla dönmek istiyor

Milli boksör Sıla Üçyıldız, Avrupa Şampiyonası'ndan madalyayla dönmek istiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet