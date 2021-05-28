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Spor

Milli badmintoncu Neslihan Yiğit olimpiyat kotası aldı

Milli badmintoncu Neslihan Yiğit, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu seneye ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı.

Fatih Gazioğlu   | 28.05.2021
Milli badmintoncu Neslihan Yiğit olimpiyat kotası aldı

Ankara

Milli Olimpiyat Komitesi'nden (TMOK) yapılan açıklamada, " Londra 2012'de ülkemizi Olimpiyatlarda badminton dalında temsil eden ilk sporcumuz olan Neslihan Yiğit, Dünya Badminton Federasyonunun Olimpik Sıralama Listesine göre Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılmayı garantiledi." denildi.

Bakan Kasapoğlu, Neslihan Yiğit'i kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı elde eden milli badmintoncu Neslihan Yiğit'i tebrik etti.

Dünya Badminton Federasyonunun olimpik sıralama listesine göre olimpiyatlara katılmayı garantileyen Neslihan Yiğit için tebrik mesajı yayımlayan Bakan Kasapoğlu, milli sporculardan güzel haberler gelmeye devam ettiğini kaydetti.

Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Dünya Badminton Federasyonunun olimpik sıralama listesine göre Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılmayı garantileyen Neslihan Yiğit’i kutluyorum. Spor yaşamında elde ettiği başarılara bir yenisini daha ekleyen milli sporcumuzun daha büyük başarılar kazanacağına inanıyorum. Olimpiyat kotası kazanan milli badmintoncumuzun başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyor, Neslihan Yiğit’e Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda başarılar diliyorum."

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