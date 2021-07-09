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Spor

Milli atlet Tuğba Danışmaz, 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu

Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Tuğba Danışmaz, kadınlar üç adım atlamada altın madalya kazandı.

Halil İbrahim Avşar   | 09.07.2021
Milli atlet Tuğba Danışmaz, 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu

Ankara

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen organizasyonda kadınlar üç adım atlama finali yapıldı.

Milli sporcu Tuğba Danışmaz, 14,09 metre ile Türkiye rekorunu yenileyerek Avrupa şampiyonu oldu.

Tuğba, iki yıl önce aynı şampiyonada aldığı gümüş madalyadan sonra bu kez de altın madalya elde ederek bir ilke imza attı. 1997'den bu yana yapılan şampiyonada Tuğba'nın bu altını, Türkiye'nin saha içi yarışmalarında kadınlarda elde ettiği ilk şampiyonluk oldu.

Kadınlar üç adım atlamada Yunanistan'dan Spyridoula Karydi gümüş, Letonya'dan Ruta Kate Lasmane bronz madalya elde etti.

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