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Spor

Milli atlet Salih Korkmaz, 5 bin metre yürüyüşte Türkiye rekorunu geliştirdi

Milli atlet Salih Korkmaz, Spor Toto Kulüplerarası Yürüyüş Ligi'nde 5 bin metrede kendisine ait Türkiye rekorunu kırdı.

Erkan Tiryaki  | 06.09.2023 - Güncelleme : 06.09.2023
Milli atlet Salih Korkmaz, 5 bin metre yürüyüşte Türkiye rekorunu geliştirdi

Ankara

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İzmir Atatürk Stadı'nda yapılan organizasyonda Salih Korkmaz, erkekler 5 bin metre kategorisinde kendisine ait rekorunu 20 saniye geliştirerek birinci oldu. Eski derecesi 19.30.79 olan Salih, yarışı 19.10.30'la bitirerek Türkiye rekorunu geliştirdi.

Kadınlarda da Meryem Bekmez birinciliği elde etti.

Spor Toto Kulüplerarası Yürüyüş Ligi'nde takım halinde şampiyonluğu ise ENKA Spor Kulübü kazandı.



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