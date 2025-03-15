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Spor

Milli atlet Rabiye Çiçek, Avrupa Atmalar Kupası'nda bronz madalya kazandı

Milli atlet Rabiye Çiçek, Avrupa Atmalar Kupası'nda cirit atma branşında bronz madalyanın sahibi oldu.

Fatih Çakmak  | 15.03.2025 - Güncelleme : 15.03.2025
Milli atlet Rabiye Çiçek, Avrupa Atmalar Kupası'nda bronz madalya kazandı

Ankara

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde devam eden organizasyonda Atletizm Atmalar Milli Takımı'nın en genç sporcusu olan Rabiye Çiçek, 23 yaş altı cirit atma branşında 52,41 metreyle 3. sırada yer aldı ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli sporculardan Ömer Şahin, büyükler B grubu disk atma branşında 58,58 metre atarak grubunda 4'üncü, genel sıralamada ise 16. oldu.

Ay-yıldızlı sporculardan Ali Peker, 23 yaş altı gülle atma branşında 18,36 metreyle 5. sırayı aldı. Milli sporcu Emre Çiftçi de çekiç atma branşında 66,54 metrelik derecesiyle organizasyonu 6. sırada tamamladı.

Milli atletlerden Eda Tuğsuz ise büyükler A grubunda cirit atma branşında 52,51 metreyle grubunda 8'inci, genel sıralamada ise 10. oldu. Gülcan Uzun da 23 yaş altı B grubu disk atma branşında 47,20 metre atarak grubunda 8'inci, genel sıralamada ise 18. oldu.

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