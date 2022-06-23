Dolar
17.37
Euro
18.28
Altın
1,841.90
ETH/USDT
1,110.90
BTC/USDT
20,590.00
BIST 100
2,542.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Milli atlet Enes Talha Şenses, yüksek atlamada Türkiye rekoru kırdı

Milli atlet Enes Talha Şenses, Orhan Altan Anı Yarışmaları'nda 2.31'lik atlayışıyla Türkiye rekoru kırdı.

Fatih Çakmak   | 23.06.2022
Milli atlet Enes Talha Şenses, yüksek atlamada Türkiye rekoru kırdı

Ankara

Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre, yüksek atlamada kariyerinde Türkiye şampiyonluğu da bulunan milli atlet Enes Talha, Ankara Naili Moran Atletizm Sahası'nda yapılan Orhan Altan Anı Yarışmaları'nda 2.31'lik atlayış gerçekleştirdi.

Milli atlet, böylece Alperen Acet'in 2018 yılında Cluj-Napoca'da yaptığı 2.30'luk Türkiye büyükler rekorunu bir santimetre ile aştı.

Yarışmanın ardından sevincini TAF Başkanı Fatih Çintimar ve antrenörü Afitap Şahin ve sahadakilerle paylaşan Enes Talha, Türkiye Şampiyonası'nda hedefinin 2.33'lük Dünya Şampiyonası barajını atlamak olduğunu belirtti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk müteahhitler Suudi Arabistan'daki projelerde yeniden yer almak istiyor
Kahramanmaraş'ta ormanlık alanlara girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı
Bakan Çavuşoğlu: İsrail'le diplomatik temsil düzeyimizin büyükelçi seviyesine çıkarılması için çalışmaları başlattık
Marmaris'teki orman yangınını söndürme çalışmalarına gönüllülerden destek
İtalya'daki helikopter kazasında hayatını kaybeden Eczacıbaşı çalışanlarının cenazeleri yurda getiriliyor

Benzer haberler

Milli atlet Enes Talha Şenses, yüksek atlamada Türkiye rekoru kırdı

Milli atlet Enes Talha Şenses, yüksek atlamada Türkiye rekoru kırdı

Özel sporcu Emirhan Akçakoca, dünya rekoru kırdı, 3 altın madalya kazandı

Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası, 25-26 Haziran'da Bursa'da yapılacak

Atletizmde yılın geri kalanı dolu dolu geçecek

Atletizmde yılın geri kalanı dolu dolu geçecek
Atletizm Milli Takımı'ndan Balkan Şampiyonası'nda 22 madalya

Atletizm Milli Takımı'ndan Balkan Şampiyonası'nda 22 madalya
Down sendromlu milli atlet Emirhan, Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor

Down sendromlu milli atlet Emirhan, Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor