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Spor

Milli atlet Ali Eren Ünlü, yüksek atlamada 18 yaş altı salon Türkiye rekorunu kırdı

Milli atlet Ali Eren Ünlü, yüksek atlamada 18 yaş altı salon Türkiye rekorunu kırdı.

Süha Gür   | 25.12.2020
Milli atlet Ali Eren Ünlü, yüksek atlamada 18 yaş altı salon Türkiye rekorunu kırdı

İstanbul

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ali Eren Ünlü, sezon sonu Salon Rekor Deneme Yarışları'nda yüksek atlamada Alperen Acet'e ait 2,12 metrelik 18 yaş altı salon Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.

Milli atlet, İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'ndaki organizasyonda 2,13 metrelik atlayışıyla rekoru ele geçirdi.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, başarısından dolayı Ali Eren Ünlü'yü, antrenörü Koray İmrak'ı ve kulübü Galatasaray'ı tebrik etti.

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