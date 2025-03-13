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Spor

Milli atıcılar, Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 8 madalya kazandı

Türkiye, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nı 4'ü altın, toplam 8 madalyayla tamamladı.

Halil İbrahim Avşar  | 13.03.2025 - Güncelleme : 13.03.2025
Milli atıcılar, Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 8 madalya kazandı

Ankara

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Osijek kentindeki organizasyon sona erdi.

Şampiyonada 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 8 madalya elde eden Türkiye, genel klasmanda zirvede yer aldı.

Madalya sıralamasında Norveç (4 altın, 1 bronz) ikinci, Çekya (2 altın, 4 gümüş) ise üçüncü oldu.

Türkiye Atıcılık Milli Takımı, en fazla madalya kazandığı Avrupa Şampiyonası'nı geçirerek önemli bir başarı elde etti.

Şevval İlayda'dan 5 madalya

Olimpiyat madalyalı milli atıcılardan Şevval İlayda Tarhan, şampiyonada yarıştığı tüm kategorilerde kürsüye çıkarak 5 madalya (3 altın, 2 bronz) aldı.

Federasyonun sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Milli sporcumuz Şevval İlayda Tarhan, Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda katılmış olduğu 5 müsabakanın 5'inde de madalya kazanarak Türk spor tarihinde bir ilke imza attı." denildi.

Yusuf Dikeç ise Avrupa Şampiyonası'nda 2 altın ve 1 gümüş madalyanın sahibi oldu.

Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda bireysel ve takımlarda madalya kazanan milli sporcular ve kategorileri şöyle:

Altın madalya

10 metre havalı tabanca kadınlar: Şevval İlayda Tarhan (Atıcılık tarihinde ilk)

10 metre havalı tabanca karışık takım: Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan (Atıcılık tarihinde ilk)

10 metre havalı tabanca trio kadınlar: Şevval İlayda Tarhan, Şimal Yılmaz, Esra Bozabalı

10 metre havalı tabanca trio erkekler: Yusuf Dikeç, İsmail Keleş, Buğra Selimzade

Gümüş madalya

10 metre havalı tabanca solo erkekler: Yusuf Dikeç

10 metre havalı tüfek solo kadınlar: Damla Köse (Atıcılık tarihinde ilk)

Bronz madalya

10 metre havalı tabanca kadınlar takım: Şevval İlayda Tarhan, Şimal Yılmaz ve Esra Bozabalı (Atıcılık tarihinde ilk)

10 metre havalı tabanca solo kadınlar: Şevval İlayda Tarhan

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