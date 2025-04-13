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Spor

Mete Gazoz, Okçuluk Dünya Kupası'nın ABD ayağında gümüş madalya aldı

Okçuluk Dünya Kupası'nın ABD'de düzenlenen ilk ayağına katılan milli sporcu Mete Gazoz, erkekler klasik yay kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Hüseyin Burak Demirer  | 13.04.2025 - Güncelleme : 14.04.2025
Mete Gazoz, Okçuluk Dünya Kupası'nın ABD ayağında gümüş madalya aldı

Ankara

Florida eyaletindeki Polk County'de düzenlenen organizasyonda Türkiye'den 8 sporcu mücadele etti.

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan Mete, erkekler klasik yay finalinde karşılaştığı Alman Florian Unruh'a 7-3 yenilerek 2'nci oldu.

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