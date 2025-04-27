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Spor

Mete Gazoz, 2025 Avrupa Okçuluk Grand Prix finalinde altın madalya kazandı

2025 Avrupa Okçuluk Grand Prix'sinin ilk ayağı, Antalya'da sona erdi.

Süleyman Elcin  | 27.04.2025 - Güncelleme : 27.04.2025
Mete Gazoz, 2025 Avrupa Okçuluk Grand Prix finalinde altın madalya kazandı

Antalya

Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde, klasik ve makaralı yay kategorilerinde düzenlenen organizasyona 27 ülkeden 196 sporcu katıldı.

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Müsabakaların son gününde klasik ve makaralı yay erkek ve kadınlarda final atışları yapıldı.

Final atışları sonucunda milli okçulardan Mete Gazoz klasik yay erkeklerde, Hazal Burun ise makaralı yay kadınlarda altın madalya elde etti.

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, AA muhabirine, turnuvada en çok madalya alan ülke olmayı başardıklarını söyledi.

Kendi evlerinde 2025 yılının ilk Avrupa Grand Prix'sinde bunu başarmanın önemli olduğunu ifade eden Ergin, sporcularının performansından memnun olduğunu kaydetti.

Organizasyonun son gününde dereceye giren sporcular şöyle:

Klasik yay

Erkekler:

1- Mete Gazoz (Türkiye)

2- Arsalan Baldanov (Bağımsız sporcu)

3- Mathias Kramer (Almanya)

Kadınlar:

1- Madalina Amaistroaie (Romanya)

2- Elif Gökkır (Türkiye)

3- Alexandra Mirca (Moldova)

Makaralı yay

Erkekler:

1- Lorenzo Gubbini (İtalya)

2- Emircan Haney (Türkiye)

3- Michea Godano (İtalya)

Kadınlar:

1- Hazal Burun (Türkiye)

2- Begüm Yuva (Türkiye)

3- Nicola Andrea Moccia (İtalya)

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