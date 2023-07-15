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Merkez Hakem Kurulunun yeni başkanı Ahmet İbanoğlu oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanlığına Ahmet İbanoğlu'nun getirildiğini duyurdu.

Süha Gür  | 15.07.2023 - Güncelleme : 15.07.2023
Merkez Hakem Kurulunun yeni başkanı Ahmet İbanoğlu oldu

İstanbul

TFF'nin resmi internet sitesinde yer alana açıklamada, yönetim kurulunun dün yaptığı toplantının ardından Lale Orta'dan boşalan MHK başkanlığına Ahmet İbanoğlu'nun getirildiği belirtildi.

İbanoğlu başkanlığındaki MHK'nin yeni üyeleri ise şöyle:

Ünsal Çimen, Tolga Özkalfa, H. Ahmet Erdoğan, Erhan Sönmez, Seçim Demirel, Sefer Altuntaş, İbrahim Çınar, Ziya Çetin

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