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Spor

Mehmet Akif Üstündağ, TVF'de daha yapılacak çok işi olduğuna inanıyor

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Genel Kurulu'nda başkan aday olacağına yönelik iddiaların doğru olmadığını söyledi.

Bozhan Memiş  | 04.06.2024 - Güncelleme : 04.06.2024
Mehmet Akif Üstündağ, TVF'de daha yapılacak çok işi olduğuna inanıyor Fotoğraf: Bozhan Memiş / AA

İstanbul

Quality of Magazine Dergisi'nin ödül törenine katılan Üstündağ, "Yılın Spor Yöneticisi" seçilirken, ödülünü Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı (TESYEV) Başkanı Murat Aksu'nun elinden aldı.

Burada AA muhabirine açıklamada bulunan Üstündağ, TFF başkan adayı olacağı iddialarının hatırlatılması üzerine, "İsmim çok çıktı, çok konuşuldu. Ben voleybola hizmete devam ediyorum. Şahsıma sorulan her soruda bunu söylüyorum. Önümüzde bir olimpiyat varken, önemli turnuvalar varken... Burada yapacağımız daha çok iş var diye düşünüyorum. Futbolda da başarılar diliyorum. Çok kısa bir süre sonra 2024 Avrupa Şampiyonası başlayacak. Orada da çok güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Takım oyunu oynadıklarını, her aldığı ödüle ekibi, oyuncuları ve camiası sayesinde layık görüldüğünü vurgulayan Üstündağ, "Camianın başkanı, lideri olarak da bu tür törenlerde onları temsil etmek bana ayrı bir gurur veriyor. Bu açıdan çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Spor dünyası dışında bir ödüle layık görülmesinin ayrıca özel olduğunun altını çizen Üstündağ, Quality of Magazine Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Salih Keçeci'ye teşekkür etti.

"İlk 3 içinde neden olmayalım, final neden olmasın?"

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yoğun bir tempo içinde olduğunu ancak bu tempoyu kaldırmak zorunda olduklarını belirten Başkan Üstündağ, sözlerini şöyle tamamladı:

"16 takımın olduğu Milletler Ligi var. Geçen yıl 16 takım arasında namağlup şampiyon olduk. ABD'yi 27 maç sonra evinde ilk kez biz yenmiştik, şimdi bir daha yendik. ABD tam takım, eksiği yok ve son olimpiyat şampiyonu. Finallere matematiksel olarak kesin olmasa da yüzde 99 katılacağız. Dört maçımız kaldı. Burada yine final oynayıp şampiyon olmak istiyoruz. Tarihimiz boyunca takım sporlarında olimpiyat madalyamız yok. Biz bu madalyaya talibiz. Hazırlıklarımız bu yönde. Kürsüye çıkmak istiyoruz. En iyi derecemiz beşincilik. İlk 3 içinde neden olmayalım, final neden olmasın? Alınan sonuçlar, hırs, istek, arzu ve tempoyu görünce çok mutlu oluyorum. ABD maçındaki 3-2'lik skora bakmaktansa, setlerde ortaya konulan karakteri çok önemsiyorum. Son düdüğe, son topa kadar bırakmadılar. Tribünden top çıkardılar. Olmaz denilen topa vuruyorlar ve sayı oluyor. Bu ülke için güzel şeyler yapmaya devam edeceğiz."

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