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Spor

Kırkpınar'ın 'Ebedi altın kemer' sahibi pehlivanlarından Demir ve Çokal'ın heykelleri dikildi

Gökhan Zobar   | 11.07.2021
Kırkpınar'ın 'Ebedi altın kemer' sahibi pehlivanlarından Demir ve Çokal'ın heykelleri dikildi Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

Kırkpınar'da 1982, 1983, 1984 yıllarında başpehlivan olan Hüseyin Çokal ile 1976, 1977, 1978 yıllarında başpehlivan olan Aydın Demir'in Sarayiçi Er Meydanı girişindeki pehlivanlar yoluna dikilen heykelleri törenle açıldı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, törende yaptığı konuşmada, Kırkpınar'ın gelenek, görenek ve örfüyle önemli bir değer olduğunu söyledi.

Üç kez üst üste başpehlivanlığı kazanan sporcuların ebedi altın kemerin sahibi olduğunu anımsatan Gürkan, "Cumhuriyet tarihine baktığımızda bu şerefe nail olan 5 ismimiz var. Bunlardan Adalı Halil ve Ahmet Taşçı'nın geçmiş yıllarda buraya heykelleri dikilmişti. Bugün Hüseyin Çokal ve Aydın Demir'in altın kemerli heykellerini onlara yakışan yere dikiyoruz." diye konuştu.

Gürkan, 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde de 1966, 1967, 1968 yıllarında başpehlivan olma başarısı gösteren Mustafa Bük'ün heykelinin dikileceğini ifade etti.

Törene, Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, eski başpehlivanlar Hüseyin Çokal ve Aydın Demir katıldı.


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