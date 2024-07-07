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Spor

Kırkpınar'a hayran kalan Yunanistan'daki Sofos Güreşleri şampiyonunun hayali, er meydanına çıkmak

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için Edirne'ye gelen Yunanistan Sofos Güreşleri şampiyonu Hristo Samarcidis, Kırkpınar'a hayran kaldığını ve hayalinin bir gün Sarayiçi Er Meydanı'nda güreş tutmak olduğunu söyledi.

Gökhan Zobar  | 07.07.2024 - Güncelleme : 07.07.2024
Kırkpınar'a hayran kalan Yunanistan'daki Sofos Güreşleri şampiyonunun hayali, er meydanına çıkmak Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

Yunanistan'da geçen hafta yapılan Sofos Güreşleri'nde birinci olan 28 yaşındaki Samarcidis, "yağlı güreşin olimpiyatı" Kırkpınar'ı takip etmek için Edirne'ye geldi.

Samarcidis, AA muhabirine, Kırkpınar'ın atmosferinden çok etkilendiğini ifade etti.

Yunanistan'da minder ve yağlı güreş yaptığını belirten Samarcidis, "Yunanistan'da geçen hafta yapılan güreşlerde şampiyon oldum. 12 yaşından beri güreşle ilgileniyorum. Türkiye'de çok büyük güreşler olduğunu anlatıyorlardı. Bu kadar büyük ve güzel olduğunu tahmin etmiyordum. Çok iyi pehlivanlar var, süper bir atmosfer var. Her zaman geleceğim. İmkanım olsa Kırkpınar'da güreşmek isterim. Her pehlivanın rüyası Kırkpınar'da güreşmektir." diye konuştu.

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