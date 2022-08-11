Dolar
17.95
Euro
18.55
Altın
1,795.02
ETH/USDT
1,929.90
BTC/USDT
24,729.00
BIST 100
2,863.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Kayseri'de Yamaç Paraşütü Ali Dağı Mesafe Şampiyonası sürüyor

Kayseri'de Talas Belediyesinin ev sahipliğinde Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Yamaç Paraşütü Ali Dağı Mesafe Şampiyonası sürüyor.

Esma Küçükşahin   | 11.08.2022
Kayseri'de Yamaç Paraşütü Ali Dağı Mesafe Şampiyonası sürüyor

Kayseri

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 Ağustos'ta başlayan yarışlar 14 Ağustos'a kadar sürecek.

Talas ilçesinin güneyinde, şehir merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan yaklaşık 2 bin rakımlı Ali Dağı'ndaki yarışlara 23'ü İranlı 70 sporcu katılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Ali Dağı'nda uluslararası düzeyde yamaç paraşütü yarışmaları yapılmasını sağladıklarını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde bile ara vermeden bu etkinliklere devam ettiklerini anlatan Yalçın, şunları kaydetti:

"Yerel yönetim olarak Ali Dağı'nı nasıl daha güzel hale getiririz diye çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunlardan biri Ali Dağı'nın bir rehabilitasyon merkezi haline gelmesiyle birlikte, yamaç paraşütü, yelkenkanat, model uçak gibi kurs merkezleri yapacağız. Aynı zamanda burada 1300 metre uzunluğunda füniküler sistemi projelendirdik. Önümüzdeki günlerde ihalesini yapacağız ve inşallah seneye şekillendiğini göreceğiz." ​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yalova'da bakıma alınacak dev platform Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Emniyet istihbarat, Azez'de bir teröristi canlı bomba yeleğiyle yakaladı
İstanbul'da 2 bin 947 şişe sahte parfüm ele geçirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı
Bombalı eylem hazırlığındaki terörist İstanbul'da yakalandı

Benzer haberler

Kayseri'de Yamaç Paraşütü Ali Dağı Mesafe Şampiyonası sürüyor

Kayseri'de Yamaç Paraşütü Ali Dağı Mesafe Şampiyonası sürüyor

Tunceli'deki Kavun Tepesi yamaç paraşütü tutkunlarını cezbediyor

Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası Tokat'ta sürüyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet