Kadın Kar Voleybolu Milli Takımı gümüş madalya kazandı
Türkiye Kadın Kar Voleybolu Milli Takımı, Çin'de katıldığı özel turnuvada gümüş madalya aldı.
Ankara
Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlılar, hazırlık kampı için Çin'de katıldığı özel turnuvada 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak ikinci oldu.
Milli sporcular Su Şimdim, Sahra Yücetürk, Yaren Sencel ve Dila Şahin'den kurulu milli takım, 11-14 Mart 2025 tarihleri arasında Erzurum Palandöken'de düzenlenecek 2025 FIVB Kar Voleybolu Dünya Turu öncesinde moral buldu.
Ayrıca 20 Yaş Altı Kadın Kar Voleybolu Milli Takımı ise 7-9 Mart 2025 tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek CEV Kar Voleybolu Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.