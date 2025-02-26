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Spor

Kadın Kar Voleybolu Milli Takımı gümüş madalya kazandı

Türkiye Kadın Kar Voleybolu Milli Takımı, Çin'de katıldığı özel turnuvada gümüş madalya aldı.

Türkcan Efe Arığ  | 26.02.2025 - Güncelleme : 26.02.2025
Kadın Kar Voleybolu Milli Takımı gümüş madalya kazandı

Ankara

Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlılar, hazırlık kampı için Çin'de katıldığı özel turnuvada 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak ikinci oldu.

Milli sporcular Su Şimdim, Sahra Yücetürk, Yaren Sencel ve Dila Şahin'den kurulu milli takım, 11-14 Mart 2025 tarihleri arasında Erzurum Palandöken'de düzenlenecek 2025 FIVB Kar Voleybolu Dünya Turu öncesinde moral buldu.

Ayrıca 20 Yaş Altı Kadın Kar Voleybolu Milli Takımı ise 7-9 Mart 2025 tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek CEV Kar Voleybolu Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

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