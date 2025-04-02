Kadın basketbolunda Beşiktaş, yarı final serisi ikinci maçında yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin ikinci maçında Beşiktaş BOA, yarın Fenerbahçe Opet'i konuk edecek.
İstanbul
BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak.
Fenerbahçe Opet, ev sahibi olduğu ilk maçta rakibini 49 sayı farkla 91-42 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
Seride iki galibiyete ulaşacak takım, Çimsa ÇBK Mersin-Galatasaray Çağdaş Faktoring eşleşmesinin galibiyle ffinalde karşılaşacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.