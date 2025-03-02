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Spor

Judoya birlikte başlayan Edirneli sporcuların hedefi olimpiyatlarda kürsüye çıkmak

Edirne'de birlikte başladıkları judoda elde ettikleri başarılarla milli takıma seçilen Doruk Karabaşlı (17) ve Özgür Derin Arsu (17), olimpiyatlarda kürsüye çıkmayı hedefliyor.

Gökhan Zobar  | 02.03.2025 - Güncelleme : 02.03.2025
Judoya birlikte başlayan Edirneli sporcuların hedefi olimpiyatlarda kürsüye çıkmak Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

Küçük yaşlarda birbirlerine örnek olarak judoya başlayan Doruk Karabaşlı ve Özgür Derin Arsu, 11 senedir antrenörleri İlknur Kobaş Tepe eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.

Balkan Judo Spor Kulübü sporcuları, geçen ayın başında Ankara'da düzenlenen Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda elde ettikleri derecelerle milli takıma seçilme başarısı gösterdi.

Milli takıma girmenin gururunu yaşayan genç sporcular, kariyer basamaklarını sırasıyla tırmanıp en büyük hedefleri olan olimpiyatlarda kürsüye çıkmak istiyor.

"Büyük başarılar elde etmek istiyorum"

Doruk Karabaşlı, AA muhabirine, judoda büyük başarılar elde etmeyi hedeflediğini söyledi.

Kırkpınar Spor Lisesi öğrencisi Doruk, Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda 90 kiloda gümüş madalya kazandığını ve milli takıma seçildiğini anımsattı.

Judoya 6 yaşında başladığını anlatan Doruk, "Arkadaşım Özgür Derin Arsu bu sporu yapmaya başlamıştı ve hemen ardından babası beni judoya yönlendirdi. Özgür'le birlikte judoya başladık ve çalışmalarımızı birlikte sürdürüyoruz. İyi ki birlikte başlamışız." dedi.

Doruk Karabaşlı, judonun günlük yaşamına ve eğitim sürecine pek çok katkı sağladığını ifade etti.

Judo sayesinde disiplinli, güçlü ve başarılı olduğunu dile getiren Doruk, şunları kaydetti:

"Judoyu çok seviyorum. Milli takıma seçilmek benim için çok büyük bir gurur. Bu ay düzenlenecek Ümitler Nazım Canca Avrupa Kupası'na katılacağım. Orada da başarı elde edip dünya şampiyonasına katılmak sonra da olimpiyatlara kadar gitmek istiyorum. En büyük hedefim olimpiyatlarda altın madalya kazanmak."

"Milli takımda olmak büyük onur"

80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencisi Özgür Derin Arsu ise küçük yaşlarda başladığı judonun kendisine büyük katkısı olduğunu belirtti.

Babasının yönlendirmesiyle spora başladığını ve arkadaşı Doruk ile uzun zamandır judoyla ilgilendiğini aktaran Özgür, her zaman daha yukarıya çıkmaya odaklandıklarını vurguladı.

Milli takıma seçilmekten dolayı mutlu olduğunu anlatan Özgür Derin Arsu, "Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda 70 kiloda beşinci oldum ve milli takıma girmeyi başardım. Önümüzde Ümitler Nazım Canca Avrupa Kupası var. Türkiye'yi temsil edeceğim. Bu, çok büyük bir onur. Tüm basamakları tek tek çıkıp olimpiyatlara gitmek ve her sporcunun hayali olan olimpiyat şampiyonluğunu elde etmek istiyorum." diye konuştu.

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