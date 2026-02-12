Dolar
Spor

İstanbulspor'un milli boksörü Seyda Keser vefat etti

İstanbulspor'un milli boksörü Seyda Keser'in hayatını kaybettiği açıklandı.

Emrah Oktay  | 12.02.2026 - Güncelleme : 12.02.2026
İstanbulspor'un milli boksörü Seyda Keser vefat etti Fotoğraf: İlyas Gün/AA

İstanbul

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Bir süredir tedavi gören, İstanbulspor'umuzun kıymetli sporcularından, milli boksörümüz Seyda Keser'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendik. Ay-yıldızlı bayrağımız altında ülkemizi gururla temsil eden, azmi, disiplini ve karakteriyle camiamıza örnek olan Seyda Keser'i kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyoruz. Merhum Seyda Keser'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanın cennet olsun şampiyon." ifadeleri kullanıldı.

Kariyerinde Fenerbahçe Kulübünün de formasını terleten, ağır sıklette 7 kez Türkiye şampiyonluğu yaşayan 1990 doğumlu Seyda Keser, 35 yaşında hayatını kaybetti.

