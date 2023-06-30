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Spor

Hollandalı Teknik Direktör Patrick Kluivert, Adana Demirspor için İstanbul'a geldi

Adana Demirspor'un teknik direktörlük görevi için görüştüğü Patrick Kluivert, İstanbul'a geldi.

Can Öcal  | 30.06.2023 - Güncelleme : 30.06.2023
Hollandalı Teknik Direktör Patrick Kluivert, Adana Demirspor için İstanbul'a geldi Fotoğraf: Arife Karakum/AA

İstanbul

Hollandalı teknik adam, İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, daha imzaları atmasalar da anlaşmaya çok yakın olduklarını söyledi.

Kluivert, Adana Demirspor'un ligde 4. olarak büyük bir başarı elde ettiğini vurgulayarak, "Özellikle son iki senede çok iyi bir iş çıkardılar. Onları daha iyi bir konuma getirmek istiyorum. Güzel bir iş çıkarmak ve Türk futboluna katkıda bulunmak istiyorum." diye konuştu.

Kluivert, kendisini bekleyen araçla havaalanından ayrıldı.


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