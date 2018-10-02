Geleneksel spor dallarına büyük ilgi

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Hopur, "2016'da 2 bin civarında lisanslı sporcumuz vardı ama şu anda genel olarak baktığımızda 10 bin civarında lisanslı sporcumuz var." dedi.

GAZİANTEP - MEHMET AKİF PARLAK

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Aba Güreşi ve Şalvar Güreşi Asbaşkanı Şahin Hopur, 2016'da göreve geldiklerinde 2 bin civarında olan lisanslı sporcu sayısının yaklaşık 10 bine yükseldiğini belirtti.

Hopur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hakan Kazancı'nın, 2016'da başkanlık görevine geldiği günden bu yana gençleri ata sporlarına yönlendirmek için çeşitli projeler hazırladığını söyledi.

Federasyon çatısı altında atlı cirit, şalvar güreşi, aba güreşi, kuşak güreşi, rahvan binicilik, atlı okçuluk, atlı kızak ve geleneksel kızak dallarında faaliyet gösterdiklerini belirten Hopur, bu spor dallarına gençlerin ilgisini çekmek için yılda 1 olan organizasyon sayısını yaklaşık 20'ye çıkardıklarını kaydetti.

"10 bin civarında lisanslı sporcumuz var"

Federasyonun bu anlamda yaptığı çalışmanın karşılığını kısa sürede aldığını anlatan Hopur, şöyle konuştu:

"Örneğin aşırtmalı aba güreşi olimpik bir güreş değildir. Sadece atalarımızın bize bıraktığı bir mirastır. Bizim de bu mirasa sahip çıkıp onu yaşatmamız lazım. Biz bu faaliyetleri çoğaltırsak, senede bir olan Türkiye şampiyonasını 20 etkinliğe çıkartırsak, diğer ülkelerden sporcuları buraya davet edersek gençlerin ilgisini çekeriz düşüncesiyle, göreve geldiğimizden bu yana bununla uğraştık ve başarılı olduk. Mesela 2016'da aşırtmalı aba güreşinde 50, şalvar güreşinde ise 60 sporcumuz lisanslıydı. Şimdi sadece Gaziantep'te aşırtmalı aba güreşinde 800, Kahramanmaraş'ta şalvar güreşinde bin 120 sporcumuz lisanslı. 2016'da göreve geldiğimizde 2 bin civarında lisanslı sporcumuz vardı ama şu anda genel olarak baktığımızda 10 bin civarında lisanslı sporcumuz var."

Hopur, Federasyon Başkanı Hakan Kazancı önderliğinde yurt içinde düzenlenen faaliyetlerin sıklığı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın yürüttüğü çalışmaların geleneksel sporlara olan ilginin artmasını sağladığını aktardı.

"Geleneksel sporları olimpiyatlara sokma gayretindeyiz"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırgızistan ziyaretinin ardından 2020 Göçebe Oyunları'nın Türkiye'de yapılacağının müjdesini verdiğini hatırlatan Hopur, şunları kaydetti:

"Geleneksel sporlarımızı olimpiyatlara sokabilmek, orada yarıştırabilmek çabası ve gayreti içindeyiz. Geleneksel sporlarımızda faaliyetler sıklaştıkça Türk gençleri buna rağbet gösterecektir. İnsanlar tek bir müsabaka için lisans çıkarmıyor ama yılda 30-40 müsabakaya katılırsa lisans çıkarıyor. Gençler ister istemez geleneksel spor dallarına rağbet gösteriyor. Er meydanlarına gelip koç gibi yarışıyorlar. Bu da bize ecdadımızın mirasını torunlarına aktarabilmenin mutluluğunu yaşatıyor."