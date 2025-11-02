Dolar
Spor

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont, 47. İstanbul Maratonu'na katıldı

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu'na katıldı.

Mutlu Demirtaştan  | 02.11.2025 - Güncelleme : 02.11.2025
Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont, 47. İstanbul Maratonu'na katıldı

İstanbul

Başlangıcı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişinden yapılan maratonun 42 kilometrelik yarışında yer alan Dumont, bitiş çizgisini Fransa bayrağıyla geçti.

Dumont, kıtalar arası koşulan tek maraton ünvanına sahip yarışın ardından yaptığı açıklamada, "Bu harika maratona, olağanüstü bir ortamda ve güneşli bir havada katılmaktan çok mutlu oldum. Yarışın Boğaziçi Köprüsü’nde başlaması gerçekten muazzamdı. Ayasofya ve Sultanahmet Camisi'nin önünden geçip Sultanahmet Meydanı’nda bitmesi ise muhteşemdi." ifadelerini kullandı.

