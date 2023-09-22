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Spor

Filenin Sultanları'nın şampiyonluk bayrağı boğazdaki köprülere asıldı

FIVB Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonu olarak dünya sıralamasında 1 numaraya yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın şampiyonluk fotoğrafının yer aldığı bayraklar, İstanbul Boğazı'ndaki köprülere asıldı.

Hilmi Sever  | 22.09.2023 - Güncelleme : 22.09.2023
Filenin Sultanları'nın şampiyonluk bayrağı boğazdaki köprülere asıldı

İstanbul

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Cumhuriyetimizin 100. yılında Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonu olarak dünya 1 numarası olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın bayrağı İstanbul Boğazı'ndaki köprülere asıldı. Filenin Sultanları'nın '2 Kupa 1 Şampiyon' yazılı bayrağı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde dalgalanıyor." ifadeleri yer aldı.

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