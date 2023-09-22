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Spor

"Filenin Sultanları"nın Paris 2024 kotası için son bir "galibiyeti" kaldı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'ndaki ilk beş maçını da kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarın karşılaşacağı Japonya'yı yenmesi halinde olimpiyatlara katılmayı garantileyecek.

Muhammed Boztepe  | 22.09.2023 - Güncelleme : 22.09.2023
"Filenin Sultanları"nın Paris 2024 kotası için son bir "galibiyeti" kaldı

Ankara

"Filenin Sultanları", 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'nda karşılaştığı Porto Riko'yu 3-0, Bulgaristan'ı 3-0, Peru'yu 3-1, Arjantin'i 3-1 ve Brezilya'yı 3-0 yenerek beşte beş yaptı.

Olimpiyat yolunda iki maçı kalan ay-yıldızlı ekip, yarın altıncı müsabakasında ev sahibi Japonya'yla karşılaşacak.

Milliler, Japonya'yı yenmesi halinde 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanacak.

Milliler, yedinci ve son maçında ise 24 Eylül Pazar günü (TSİ) 10.00'da Belçika ile mücadele edecek.

Üstündağ: "2023, kesinlikle voleybol yılı oldu"

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'nda beşte beş yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın organizasyonda son iki maçının kaldığını belirten Üstündağ, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sezonu 22'de 22 yaparak kapatmak istiyoruz. Son Japonya ve Belçika maçlarından da galibiyetle ayrılıp, grup birincisi olarak olimpiyata gitmek istiyoruz. Daha önemlisi olimpiyatta da kürsüde yer almak istiyoruz. Moral ve motivasyon açısından çok iyi bir milli takım sezonu geçirdiğimizi düşünüyoruz. Hem Milletler Ligi hem de Avrupa şampiyonluğu yaşadık. Bunlar tarihimizde ilk defa oluyor. Tarihi olayları yaşatan oyuncularımla ve camiamla gurur duyuyorum. 2023 yılı kesinlikle voleybol yılı oldu. Bize destek olan, yalnız bırakmayanlara şükranlarımı sunuyorum."

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