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Spor

Fenerbahçeli voleybolcu Melissa Vargas milli formaya kavuşuyor

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Opet'in Türk vatandaşlığına geçen Küba asıllı yıldız oyuncusu Melissa Vargas, artık A Milli Takımı'da da forma giyebilecek.

Musa Samur, Erkan Tiryaki  | 07.03.2023 - Güncelleme : 07.03.2023
Fenerbahçeli voleybolcu Melissa Vargas milli formaya kavuşuyor Fotoğraf: Mustafa Murat Kaynak/AA

Ankara

Türk vatandaşlığına geçiş başvurusu kabul edildikten sonra Nisan 2021'de Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan Vargas, milli takımda oynamak için gerekli bekleme süresini tamamladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 yaşındaki başarılı pasör çaprazının 31 Mayıs'ta başlayacak FIVB Milletler Ligi'nde ay-yıldızlı formayı giyebileceğini belirtti.

Milli takım, 31 Mayıs-4 Haziran'da FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasına Antalya'da ev sahipliği yapacak. Vargas da 31 Mayıs'ta Güney Kore'yle oynanacak maçta ilk kez milli formayla sahaya çıkabilecek.


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