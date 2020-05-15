Fenerbahçe Kulübünde 'online' Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı
Fenerbahçe Kulübünün Kovid-19 salgını nedeniyle "online" olarak düzenlenen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı.
İstanbul
Fenerbahçe Kulübünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "online" olarak düzenlenen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaşından dolayı sokağa çıkma yasağı bulunan 77 yaşındaki Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, toplantıyı evinden yönetti.
Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri ise Ülker Stadı'ndaki 1907 Tribünü'nden toplantıya katıldı. Koç ve yöneticiler, sosyal mesafe kuralına uyarak oturdu.
Toplantı, FBTV ve kulübün YouTube hesabından canlı yayınlanıyor.
"Başkan her gün aradı ve hastalığımla ilgili bilgi aldı"
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Menajeri Cenk Renda, sarı-lacivertli camianın desteği ve ilgisiyle koronavirüsü yendiğini söyledi.
Online olarak düzenlenen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan Renda, "Koronavirüse ilk yakalanan insanlardan biriyim. Piskolojik olarak çok zor bir dönem geçirdim. Sponsorumuz Liv Hospital'a, başkanımız Ali Koç'a, yönetim kuruluna, taraftarlarımıza ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Zor bir dönemdi ve beni hiçbir gün yalnız bırakmadılar. Başkan her gün aradı ve hastalığımla ilgili bilgi aldı. Sonrasında 15 günlük karantina süreci yaşadım. O da çok zordu ailemden uzaktım." ifadelerini kullandı.
Süreç sonunda sağlığına kavuştuğunu ve bunun için çok mutlu olduğunu dile getiren Renda, "Fenerbahçeli olduğum için çok mutluyum. O kadar değerli bir kulübün mensubuyum ki beni hiçbir gün yalnız bırakmadılar. Sevildiğimi hissettim, bu beni çok mutlu etti ve hastalığı yenmemde müthiş pay sahibi oldu. İyi ki Fenerbahçeliyim." diye konuştu.
Burak Kızılhan: "Devletimizin ve milletimizin yanındayız"
Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, sarı-lacivertli camianın devletin ve milletin yanında olduğunu dile getirdi.
Salgın nedeniyle oldukça zor bir dönemden geçildiğini ve bu sebeple bir dizi önlem aldıklarını hatırlatan Kızılhan, "Bu dönem boyunca sağlık gibi konularda gece gündüz demeden çalışan emekçilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Pandemiyi yalnızca 'küresel bir salgın' olarak tanımlamamız mümkün değil. Küresel salgın nedeniyle birçok sektörde olduğu gibi kulübümüzde de faaliyetlerimiz durmuş veya azalmıştır." değerlendirmesinde bulundu.
Fenerbahçe'nin söz konusu dönemde herkesin taktirini kazanacak işlerin altına imza attığını vurgulayan Kızılhan, şunları kaydetti:
"Virüs salgınına karşı verilen her mücadelede devletimizin ve milletimizin yanındayız. Fenerbahçe kritik mücadele dönemi boyunca sürecin başından sonuna dek hayata geçirdiği desteklerle Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü olduğunu devletimize, milletimize ve camiamıza bir kez daha göstermiştir. Fenerbahçe Kulübünün asırlık geçmişinden bugüne kadar elde ettiği başarılar geleceğe refah şekilde taşınması noktasında tüm yönetim kadrosu olarak bizler her koşulda buradayız. Futbol A Takımı'mız Getir'in dağıtımını yaptığı 'Vefa Kolisi' kampanyasına katılarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 33 bin koli destekte bulundular. Kendilerine teşekkür ediyorum."
"Başlama zamanı 12 Haziran gibi gözüküyor"
Fenerbahçe Futbol Takımı İdari Menajeri Volkan Ballı, futbol takımıyla ilgili tedbirler ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Koronavirüs salgını nedeniyle mart ayının ortasından itibaren futbola ara verildiğini hatırlatan Ballı, şunları kaydetti:
"Takımımız Süper Lig'de 7. sırada, Türkiye Kupası'nda da yarı final maçlarının ilk ayağını oynamıştı. Maalesef dünyanın sorunu olarak ortaya çıkan pandemi, futbolun Türkiye'de de durmasına neden oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Türkiye Futbol Federasyonu'muzun aldığı karar doğrultusunda liglere ara verildi. Bunun hemen akabindeki toplantılarda almamız gereken tedbirleri masaya yatırdık ve en kısa zamanda faaliyete geçirdik. Bu tedbirler futbolcularımızın evde kalmasıydı. Bu konuda futbolcu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Hepsi alınan kararlara uydular. Değil ülke dışına çıkmayı şehir bile değiştirmediler, evlerinden dahi dışarı çıkmayarak bu konuda büyük hassasiyet gösterdiler."
Futbolcuların evlerine spor aletleri göndererek çalışmaların aksamamasını sağladıklarını anlatan Ballı, "Futbolcularımızla online programlarla antrenmanlar yapıldı. Bu antrenmanlarla futbolcularımızın fiziksel durumlarını korumaya çalıştık. Altı hafta futbolcularımız evlerinde çalıştı. Tesislerimizde çok ciddi önlemler aldık. Futbolcularımız tesislere çağrılıp küçük gruplar halinde fiziksel antrenmanlar yaptık." diye konuştu.
Volkan Ballı, TFF'nin ligi 12 Haziran'da başlatmayı planladığını hatırlatarak, "Açıklanan bir tarih var. Netleştiği anda programlar ona göre uygulanacak, toplu antrenmanlar başlayacak. Başlama zamanı 12 Haziran gibi gözüküyor. Bu tarihe göre plan ve program yapılıyor. Bu kesinleştiği anda takımımız toplu halde çalışmalara başlayacak. Bunun için de burada futbolcularımız ve çalışanlarımızın sağlığı için her türlü tedbir alınmakta." şeklinde görüş belirtti.
Arzu Özyiğit: "Liglerin tescilini saygıyla karşılıyoruz"
Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı Menajeri Arzu Özyiğit, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin tescil edilmesini saygıyla karşılaşdıklarını söyledi.
Toplantıya bağlanan Arzu Özyiğit, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin tescil edildiğini hatırlatarak, "Dünyada pandemi sürecinin hala devam etmesinden kaynaklı olarak Türkiye Basketbol Federasyonu ligi sonlandırma ve olduğu gibi tescil etme kararı aldı. Bu karar sonrasında ligi 1. sırada tamamlamış olarak tescil edildik. Kulüp politikasında benimsenen insan sağlığının öncelikli olması sebebiyle bu kararları saygıyla karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Voleybol Şubesi İdari Menajeri Abdullah Paşaoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonunun ligleri normal sezon sıralamasına göre tescil ettiğini ifade ederek, sarı-lacivertli erkek ve kadın voleybol takımlarının gelecek sezon Türkiye'yi CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil edeceğini belirtti.
Sarı-lacivertli kulüpte faaliyet gösteren diğer branşların idarecileri de toplantıya bağlanarak faaliyetler hakkında bilgi verdi.
Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi İlhan Aydın Erbul ise koronavirüs nedeniyle bir araya gelemedikleri için rapor hazırlayamadıklarını söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.