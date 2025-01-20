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Spor

Eskrimde Genç Kadın Epe Milli Takımı, Bahreyn'de altın madalya kazandı

Genç Kadın Epe Milli Takımı, Bahreyn'de düzenlenen Gençler Epe Dünya Kupası'nda altın madalya elde etti.

Muhammed Boztepe  | 20.01.2025 - Güncelleme : 20.01.2025
Eskrimde Genç Kadın Epe Milli Takımı, Bahreyn'de altın madalya kazandı

Ankara

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Manama'da gerçekleştirilen organizasyonda Ceren Cebe, Nilahsen Erten, Aleyna Ertürk ve Damlanur Sönmüş'ten oluşan Genç Kadın Epe Milli Takımı, finalde Hong Kong'la karşılaştı.

Rakiplerini 45-35 mağlup eden milli takım, altın madalya kazanma başarısı gösterdi.

Dün de milli eskrimci Aleyna Ertürk, bireyselde altın madalya elde etmişti.

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Eskrimde Genç Kadın Epe Milli Takımı, Bahreyn'de altın madalya kazandı

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