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Spor

Eskişehir'de Okul Sporları Eskrim Türkiye Şampiyonası başladı

Okul Sporları Eskrim Türkiye Şampiyonası, Eskişehir'de başladı.

Zehra Ongan  | 20.03.2025 - Güncelleme : 20.03.2025
Eskişehir'de Okul Sporları Eskrim Türkiye Şampiyonası başladı Fotoğraf: Zehra Ongan/AA

Eskişehir

Türkiye Okul Sporları Federasyonunca Yenikent Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyon kapsamında sporcular, farklı branşlarda mücadele ediyor.

Kılıç branşında gerçekleştirilen müsabakaların ardından, flöre ve epe karşılaşmaları yapılacak. Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 800 sporcunun katıldığı şampiyona, 21 Mart Cumartesi günü tamamlanacak.

Türkiye Eskrim Federasyonu Temsilcisi ve Beden Eğitimi Öğretmeni Hakan Özden, Eskişehir'in önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptığını belirterek, "Bütün eskrim severleri müsabakalara bekliyoruz. 23 Mart'ta düzenlenecek Veteranlar Türkiye Şampiyonası'nda da 40 yaş ve üzeri sporcularımız renkli görüntüler sergileyecek." dedi.

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