Eski milli eskrimci Kemal Mısırlı'ya "Yüksek Onur Belgesi"
Türk eskriminin öncülerinden olan eski milli sporcu Kemal Mısırlı'ya "Yüksek Onur Belgesi" verildi.
İstanbul
Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı, başkan vekili Müminhan Bilgin ve yönetim kurulu üyesi Ersin Şiyhan, 1960'lı yıllarda uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi kılıç branşında başarıyla temsil eden Kemal Mısırlı'yı evinde ziyaret etti.
Ziyarette Kemal Mısırlı, Türkiye'de eskrim sporunun gelişimi, elde ettiği başarılar ve kendisine antrenörlük yapan ağabeyi Seyit Mısırlı ile olan anılarını paylaştı. Mısırlı, elinde bulunan kayıt ve belgeleri ise federasyona bağışlayacağını ifade etti.
Türkiye Eskrim Federasyonunun "Onur Kurulu Üyeliği" verdiği Kemal Mısırlı'ya, başkan Murat Atalı tarafından "Yüksek Onur Belgesi" takdim edildi.