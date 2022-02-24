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Spor

ESKAR Müdürü Fatma Ayanoğlu, kadınların spor dünyasındaki önemini vurguladı

Marmara Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESKAR) Müdürü Prof. Dr. Ayanoğlu, gelecekte daha fazla sporcu yetiştirmek adına spora gönül vermiş kadın sayısının artmasının önemli olduğunu söyledi.

Mutlu Demirtaştan   | 24.02.2022
ESKAR Müdürü Fatma Ayanoğlu, kadınların spor dünyasındaki önemini vurguladı Fotoğraf: Halil İbrahim Sincan/AA

İstanbul

Fatma Ayanoğlu, Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü'nde gerçekleştirilen 3. Ulusal Spor ve Kadın Zirvesi'nde AA muhabirine açıklamada bulundu.

Spor branşlarında ayrım yapılmaması gerektiğini dile getiren Fatma Ayanoğlu, "Bundan birkaç sene önce nasıl meslek gruplarında kadın-erkek ayrımı varsa spor branşlarında da kadın-erkek ayrımı vardı. Ancak son zamanlarda boks ve tekvando gibi kadın yoğunluğunun az olduğu branşlarda kadın sporcuların giderek arttığını ve şampiyon olduğunu gördük. Kadınların spor yapması, çocuklara ve aileye de bir motivasyon kaynağı oluyor. Gelecekte daha fazla sporcu yetiştirmek istiyorsak, sporcu annelerimizin, spora gönül vermiş kadınlarımızın sayısının artması çok önemli." diye konuştu.

Kadının spor dünyasındaki yerinin önemine dikkati çeken ESKAR Müdürü Ayanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Yapılan araştırmalar, herhangi bir bahane bulmadan spor yapan kadınlarımızın çocuklarının da spora vakit ayırdıklarını göstermekte. Gelecek nesillere sporu aşılamak istiyorsak buna kadınlardan başlamamız ve onları motive etmemiz gerekiyor. Bunu Türkiye'nin dört bir yanına yaymalıyız. İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerimizdeki sporcuların ulaştığı imkanlarla, örneğin ikinci zirvemizi yaptığımız Mardin'deki imkanlar biraz daha farklı olabiliyor. Bu anlamda 'coğrafya kaderdir' söylemini en azından spor için ortadan kaldırmak, spor erişilebilirliğini de ülkenin dört bir yanına yaymak, kadınların spor algısını, bakış açısını değiştirmek ve kırmak gerekiyor."

"Bu sene zirvemizi 'spora engel yok' temasıyla düzenliyoruz"

Fatma Ayanoğlu, 3. Ulusal Spor ve Kadın Zirvesi'nde katılımcılar vasıtasıyla spor yapmayan kişilere motivasyon kaynağı olmayı amaçladıklarını belirtti.

Zirveyi her sene farklı temayla gerçekleştirdiklerini kaydeden Ayanoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu sene zirvemizi 'spora engel yok' temasıyla düzenliyoruz. Çok kıymetli sporcularımız, spor yazarlarımız, spora gönül vermiş kişiler katılıyor. Tabii ki üniversite olduğumuz için de sporcularla akademisyenleri bir araya getiriyoruz. İkincisini Mardin'de düzenlemiştik. Şu an o kadar çok talep var ki dördüncüsünü de mayısta yapmayı planlıyoruz. Kadının sporun her kategorisinde başarılı olabileceğini, bedensel engelli veya engeli olmayan bütün sporcularımızın şampiyonalarda veya olimpiyatlarda çok güzel madalyalar aldığını gördük. Spor yapmayan kişilere motivasyon kaynağı olarak sporcularımız ile spor gönüllülerini buluşturuyoruz. Bu anlamda bizlerle birlikte olan TRT Spor yorumcusu Fatih Doğan, AA Spor Haberleri Yayın Yönetmeni Ersin Şiyhan ve diğer tüm katılan sporcularımıza teşekkür ediyorum. Spor ve kadın zirvesini birlikte düzenlediğimiz Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve bakan danışmanımız Prof. Dr. Nihat Gültekin hocama da teşekkürlerimi iletiyorum."


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