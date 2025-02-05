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Spor

Ege Üniversitesi Sualtı Ragbisi Takımı, Avusturya'daki turnuvada şampiyon oldu

Ege Üniversitesi (EÜ) Sualtı Ragbisi Takımı, 42. Sualtı Ragbisi Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Tezcan Ekizler  | 05.02.2025 - Güncelleme : 05.02.2025
Ege Üniversitesi Sualtı Ragbisi Takımı, Avusturya'daki turnuvada şampiyon oldu

İzmir

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, EÜ Kulübü Sualtı Ragbisi Büyük Erkekler Elit Takımı, Avusturya'nın Salzburg kentinde düzenlenen şampiyonada Türkiye'yi temsil etti.

Avrupa'nın 8 ülkesinden 9 takımla lig usulü puantaj üzerinden yapılan turnuvayı EÜ Takımı, müsabakaları gol yemeden kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, bir yandan öğrencilere spor yapacakları alanlar kazandırırken diğer yandan da profesyonel sporcular yetiştirdiklerini belirtti.

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