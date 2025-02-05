Ege Üniversitesi Sualtı Ragbisi Takımı, Avusturya'daki turnuvada şampiyon oldu
Ege Üniversitesi (EÜ) Sualtı Ragbisi Takımı, 42. Sualtı Ragbisi Turnuvası'nda şampiyon oldu.
İzmir
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, EÜ Kulübü Sualtı Ragbisi Büyük Erkekler Elit Takımı, Avusturya'nın Salzburg kentinde düzenlenen şampiyonada Türkiye'yi temsil etti.
Avrupa'nın 8 ülkesinden 9 takımla lig usulü puantaj üzerinden yapılan turnuvayı EÜ Takımı, müsabakaları gol yemeden kazanarak şampiyonluğa ulaştı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, bir yandan öğrencilere spor yapacakları alanlar kazandırırken diğer yandan da profesyonel sporcular yetiştirdiklerini belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.