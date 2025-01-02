Dolar
35.31
Euro
36.64
Altın
2,636.34
ETH/USDT
3,466.10
BTC/USDT
96,728.00
BIST 100
9,881.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Edirne, yeni yılda kürek sporunda 5 büyük organizasyona ev sahipliği yapacak

Doğal kürek parkuru statüsündeki Meriç Nehri bu yıl da pek çok organizasyona ev sahipliği yapacak.

Salih Baran  | 02.01.2025 - Güncelleme : 02.01.2025
Edirne, yeni yılda kürek sporunda 5 büyük organizasyona ev sahipliği yapacak

Edirne

Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nesim İba, AA muhabirine yaptığı açıklamada Edirne'nin 2024'te kürek sporunun merkezi haline geldiğini söyledi.

İba, Edirne'nin kürekte bu yıl da büyük organizasyonlara ev sahipliği yapacağına işaret etti.

Bu yılın Edirne takvimindeki organizasyonların 7-9 Mart tarihlerinde "Büyükler Türkiye Şampiyonası" ile başlayacağını ifade eden İba, "Edirne 2025 yılında da kürek sporunun başkenti olma yolundaki hedeflerine doğru adım adım ilerleyecek ve büyük başarılara imza atacak." dedi.

Nesim İba, Türkiye’nin olimpiyat standartlarındaki ilk ve tek doğal parkuru Meriç Nehri'nin artık taşkınlarla değil kürek sporu ile anıldığının altını çizdi.

İba, kent turizmi ve ekonomisine büyük katkıları olan organizasyonların, 25-26 Nisan'da "Uluslararası Meriç Regatta", 11-13 Temmuz’da "Gençler Türkiye Kupası", 22-24 Ağustos tarihlerinde "Gençler Türkiye Şampiyonası" ve 17-19 Ekim'de ise "Büyükler Türkiye Kupası" ile devam edeceğini söyledi.

Kürek sporunda hem Türkiye'nin hem de dünyanın gözünü bu yıl da Meriç'e çevireceğini vurgulayan İba, "Kürek sporunun kalbi yine Edirne’de atacak. Şampiyonaların yapılacağı tarihlerde milli sporcular kente akın edecek ve tarihin gölgesindeki Meriç Nehri'nde kürek çekecek. Uluslararası çapta turnuvaları kente kazandırmayı hedefliyor ve bu hedefe ulaşmak için çalışmalarımız aralıksız olarak devam ediyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Son bir haftada 49 terörist etkisiz hale getirildi
Suriyelilerin Hatay'daki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü devam ediyor
Sarıkamış ecdadın izinde yürüyecek binlerce katılımcıyı ağırlamak için hazır
Moskova'daki terör saldırısının failleriyle bağlantısı olduğu belirlenen 5 DEAŞ'lıya İstanbul'da dava açıldı
Denizlerde bir yılda 55 bin 467 düzensiz göçmen yakalandı

Benzer haberler

Edirne, yeni yılda kürek sporunda 5 büyük organizasyona ev sahipliği yapacak

Edirne, yeni yılda kürek sporunda 5 büyük organizasyona ev sahipliği yapacak

"Harezmi Eğitim Modeli" uygulanan atölyelerde yetişen öğrenciler robotikte ezber bozuyor

Bosna Hersek'te K9 köpekleri narkotik, silah ve patlayıcı tespiti alanlarında yarıştı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet