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Spor

Eden Hazard, 32 yaşında futbol kariyerini noktaladı

Belçikalı yıldız futbolcu Eden Hazard, emekliye ayrıldığını duyurdu.

Doğa Kırmızıoğlu  | 10.10.2023 - Güncelleme : 10.10.2023
Eden Hazard, 32 yaşında futbol kariyerini noktaladı

Ankara

Sosyal medya hesaplarından emeklilik kararını duyuran 32 yaşındaki futbolcu, "Kendinizi dinlemelisiniz ve doğru zamanda bırakmalısınız. 16 yıl oynadıktan ve 700'ün üzerinde maça çıktıktan sonra, profesyonel futbol kariyerimi noktalama kararı aldım. Rüyalarımı geçekleştirme şansım oldu. Oynadım ve dünyanın birçok noktasında sahaya çıkarak eğlendim. Kariyerim boyunca, birçok harika teknik direktör, antrenör ve oyuncuyla karşılaşma fırsatım oldu. Bu harika yolculuğumda bana eşlik edenlere çok teşekkürler. Hepinizi özleyeceğim." ifadelerini kullandı.

Futbol kariyerinde Lille, Chelsea ve Real Madrid formalarını giyen Hazard, son yıllarda üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle forma şansı bulmakta zorlanmış ve bu sezon için bir takımla anlaşamamıştı.

Kaptanlığını da üstlendiği Belçika Milli Takımı'nda 126 maçta 33 gole imza atan Hazard, kendi neslinin en teknik orta saha oyuncuları arasında gösteriliyordu.

İngiltere'de 2015'te yılın futbolcusu seçilen Eden Hazard, Real Madrid formasıyla 2021-22 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da yaşamıştı.

​​​​​​​Hazard, profesyonel kulüp kariyeri boyunca çıktığı 623 karşılaşmada 167 gol ve 157 asistlik performans sergiledi.

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