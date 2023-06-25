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Spor

Deniz Öncü, Moto3'ün Hollanda ayağında üçüncü oldu

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto3 Şampiyonası'nın Hollanda'da düzenlenen 8. ayağını üçüncü sırada tamamladı.

Halil İbrahim Avşar  | 25.06.2023 - Güncelleme : 25.06.2023
Deniz Öncü, Moto3'ün Hollanda ayağında üçüncü oldu

Ankara

Assen Pisti'nde 20 tur üzerinden yapılan yarışa beşinci sıradan başlayan Deniz Öncü, 5. turda liderliğe yükseldi.

Birinciliğin sürekli el değiştirdiği yarışta heyecan bitişe kadar sürdü. Yarışı İspanyol Jaume Masia kazanırken, Japon Ayumu Sasaki ikinciliği elde etti.

Damalı bayrağı üçüncü sırada gören Red Bull KTM Ajo takımı sürücüsü Deniz, üst üste üçüncü yarışta podyumda yer almayı başardı. Almanya'da geçen hafta birinci olan milli motosikletçi, kariyerinin ilk Moto3 zaferine ulaşmıştı.

İspanyol Daniel Holgado, Hollanda'dan puansız ayrılmasına rağmen 125 puanla şampiyona liderliğini sürdürdü. Milli motosikletçi Deniz Öncü ise sürücüler klasmanında 94 puanla 5. sırada yer aldı.

Dünya Moto3 Şampiyonası'nda bir sonraki etap, 6 Ağustos'ta Büyük Britanya'da koşulacak.


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