Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Filenin Efeleri'ne tebrik
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki ilk maçında Rusya'yı 3-1 yenen A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Ankara
Göksu'yu Rusya galibiyeti dolayısıyla tebrik eden Erdoğan, oyunculara bizzat selamının iletilmesini istedi.
❝Başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun inşallah❞— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) September 2, 2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki ilk maçında Rusya'yı 3-1 yenen A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti pic.twitter.com/k2HLDxtJBD
Asbaşkan Göksu ise "Siz başımızda olduğunuz sürece biz nice galibiyetler alacağız inşallah." ifadesini kullandı.
Erdoğan'ın daha sonra başantrenör Nedim Özbey ile yaptığı görüşmede ise duygusal anlar yaşandı. Geçen sene rahatsızlığı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İspanya'dan özel ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen Özbey, görüşme sırasında alınan galibiyetten dolayı gözyaşlarına hakim olamadığını ifade etti.
Özbey, "Bu 100 yılda olan bir şey. Tarihimizde Rusya'yı iki kez yendik. İkisinde de bendim antrenör, bu çok değerli oldu. Olimpiyat finali oynayan Rusya'yı burada yenmek... Şu anda gözümden yaşlar geliyor, kusura bakmayın. Hayatımızı verdik voleybola ama karşılığını alacağız. 1994'ten beri aldığımız bütün derecelerin hepsi sizin zamanınıza rastlıyor." şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbey ve milli takıma şampiyonadaki diğer karşılaşmalar için başarı dileklerini iletti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.