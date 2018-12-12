Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öncü kardeşleri kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli motosikletçiler Can ve Deniz Öncü kardeşleri kabul etti.

Foto: AA/Cem Öksüz

ANKARA

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018 Moto3 Dünya Şampiyonası'nda sezonun son etabında birincilik elde eden Can Öncü ve kardeşi milli motosikletçi Deniz Öncü'yü makamında kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Sakarya Milletvekili ve eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu ile Can Öncü ve kardeşi Deniz Öncü ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabulde Öncü kardeşler, elde ettikleri başarılara ilişkin Erdoğan'a bilgi verdi.

Eski milli motosikletçi Sofuoğlu, Öncü kardeşlerin aynı zamanda 2018 Gençler Dünya Şampiyonası'nın birincisi ve ikincisi olduğunu belirtti.

Dünya şampiyonasına yaşı tutmamasına karşın özel vize ile katılan ve son etabı kazanan 15 yaşındaki Can Öncü'nün bu başarıyı elde eden en genç sporcu ünvanı aldığını aktaran Sofuoğlu, "Türk motor sporu demiyorum, dünya motosiklet tarihinin en büyük başarısı." ifadesini kullandı.

Milli motosikletçi Can ve Deniz Öncü kardeşler kabulde Erdoğan'a Almanya'da yapılan özel bir kask hediye etti.

Ziyarette, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da hazır bulundu.

Muhabir: Merve Yıldızalp



