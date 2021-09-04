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Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Filenin Sultanları'nı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan’da oynanan Avrupa Voleybol Şampiyonası üçüncülük maçında rakibi Hollanda'yı 3-0 yenerek bronz madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.

Barış Gündoğan   | 04.09.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Filenin Sultanları'nı tebrik etti

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"CEV 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak bizleri gururlandıran A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızı gönülden tebrik ediyorum. Son ana kadar mücadeleyi bırakmayan Filenin Sultanları'na tüm Türkiye adına şükranlarımı sunuyorum."

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